Лидеры Black Lives Matter тайно приобрели на пожертвования дом за $6 млн

Лидеры Black Lives Matter Патрисса Каллорс, Алисия Гарза и Мелина Абдулла тайно приобрели дом на пожертвования за $6 млн. По документам здание должно было стать убежищем, сообщило издание New York Magazine.

Согласно списку недвижимости, активистки приобрели здание площадью 6500 квадратных футов (603 кв/м), с шестью спальнями и ванными комнатами, несколькими каминами, звуковой сценой, бассейном и бунгало, а также парковкой на более чем 20 автомобилей. Отмечается, что покупку совершили путём махинаций со средствами, пожертвованными BLMGNF.

Документы, электронные письма и другие сообщения, которые я видел о покупке элитной недвижимости и повседневной эксплуатации, предполагают, что с ней обращались таким образом, что размывали или пересекали границы между благотворительностью и частными компаниями, принадлежащими некоторым из её лидеров. Это создаёт впечатление, что деньги, пожертвованные на дело расовой справедливости, были потрачены таким образом, чтобы принести пользу лидерам Black Lives Matter лично, — пишет журналист Шон Кэмпбелл.

Содержание объекта — уборка, обслуживание бассейна, охрана — осуществлялось разнородной смесью людей, работающих в BLMGNF. Их труд оплачивали две группы: гонорар в размере $86 тысяч от некоммерческой организации Reform LA Jails и гонорар в размере почти $150 тысяч от Комитета политических действий Black Lives Matter.

Здание по документам называется «кампус». Дом якобы является частью культурного подразделения организации, где контент на основе Google+ создаётся художниками и креативщиками. С точки зрения бухгалтерии собственность описывается как «убежище» для лидеров, чья безопасность оказалась под угрозой.

Напомним, что в мае 2020 года смерть Джорджа Флойда от рук полицейского вызвала поток пожертвований в BLMGNF со всего мира. В октябре 2020 года организация получила вливание в размере $66,5 млн от своего финансового спонсора-посредника, обычно используемого начинающими некоммерческими организациями для обработки пожертвований.