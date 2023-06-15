Лидера Rammstein обвинили в домогательствах: кто жалуется, кого еще судили Тилля Линдеманна заподозрили в сексуальном насилии

Фото: Christian Thie/Global Look Press

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за обвинений в многочисленных сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Tagesspiegel. Если музыканта признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Что известно о деле Линдеманна, кого еще из звезд обвиняли в харассменте — в материале NEWS.ru.

Как СМИ узнали о прокурорской проверке

О возможных проблемах Линдеманна с законом сообщили накануне все ведущие немецкие СМИ. Сенатор юстиции Берлина Фелор Баденберг за закрытыми дверями проинформировала членов судебного комитета в палате депутатов, что в отношении артиста начата прокурорская проверка. «Общественность при этом не оповестили», — рассказала газета Tagesspiegel, узнавшая о случившемся из своих источников.

Как уточняет Die Welt, против музыканта подано два иска. Одно заявление было написано в полицию, другое — сразу в столичную прокуратуру. «Однако прокуратура Берлина не захотела ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о начале расследования в отношении Линдеманна по нашему запросу», — сообщало издание в среду днем.

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press Полицейские выходят из здания прокуратуры

По какой статье проводится расследование

По данным СМИ, прокуратура выдвинула против солиста Rammstein несколько уголовных обвинений по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ. «В этом параграфе рассматриваются вопросы сексуальных домогательств, сексуального насилия и изнасилования», — поясняет портал Spiegel online.

Обвиняемым по этой статье может грозить реальный тюремный срок от шести месяцев до пяти лет. Между тем сам Тилль Линдеманн отвергает выдвинутые против него обвинения. «Его адвокаты объявили о встречных процессуальных шагах», — пишет Tagesspiegel.

В чем конкретно обвиняют Линдеманна

В последние недели против 60-летнего Линдеманна выдвинули обвинения сразу несколько женщин, в основном анонимно. К примеру, в начале июня издание Welt am Sonntag опубликовало четырехстраничное расследование происходящего на концертах рокера.

«Несколько женщин обвинили вокалиста Rammstein в сексуальном насилии и злоупотреблении положением. Они описывали ситуации, которые казались им отчасти пугающими. Молодых девушек отбирали во время концертов и спрашивали, не хотят ли они остаться на вечеринку после шоу. По словам некоторых пострадавших, они совершали половые акты, в том числе под воздействием наркотиков», — приводит подробности Welt am Sonntag.

Некоторые фанатки говорили, что музыкант лично подсыпал им некие вещества в коктейли, а потом приставал.

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Среди тех, кто открыто обвиняет Линдеманна, — 24-летняя Шелби Линн из Северной Ирландии. Она утверждает, что попала на одну из таких закулисных вечеринок после концерта Rammstein в Вильнюсе, где ее «накачали психотропными препаратами и принудили к сексу». Литовская полиция начала проверку, однако дело так и не было возбуждено. «Я очень рада, что наши голоса наконец-то услышаны и к нам относятся серьезно», — сказала девушка в интервью Welt в среду днем.

На фоне скандала в Германии все громче раздаются призывы отменить концерты группы. Но пока этого не случилось.

Кого еще на Западе обвиняли в сексуальных домогательствах и чем это закончилось

Самый громкий сексуальный скандал Голливуда связан с именем продюсера Харви Вайнштейна. В 2017-м его обвинили в домогательствах Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Нва Грин, Джессика Барт и еще несколько актрис, а также сотрудницы киноимперии продюсера.

Друзья и коллеги отвернулись от Вайнштейна, жена ушла, Гильдия продюсеров и Американская киноакадемия прекратили его членство в организациях. В 2019 году его адвокаты договорились с 30 истицами о выплате компенсаций в $25 млн. Однако в феврале 2020 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии. Продюсер был приговорён к 23 годам лишения свободы.

Певица и актриса Бьорк обвиняла режиссера Ларса фон Триера в непристойном поведении. По ее словам, на съемках тот приставал к ней, добиваясь поцелуев. Режиссер публично отверг обвинения, в суд певица не подавала.

В 2019 году против Пласидо Доминго были выдвинуты коллективные обвинения в домогательствах. Сотрудницы Вашингтонской и Лос-Анджелесской опер заявили о домогательствах со стороны тенора. В итоге Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы, отменил серию концертов и принес извинения женщинам, заявив, что несет полную ответственность за свои действия.

Фото: АГН Москва/Global Look Press Пласидо Доминго

В 2003 году Бен Аффлек на съемках телешоу схватил за грудь ведущую Хилари Бертон, которая расценила данный жест как домогательство. Позже артист публично извинился за свое поведение.

Писательница Анна Грэм Хантер обвиняла в домогательствах Дастина Хоффмана, на съемках одного из фильмов которого она некоторое время работала ассистенткой. По ее словам, режиссер открыто предлагал ей интим, хотя на тот момент ей было всего 17 лет. Суда не было — всё ограничилось одним интервью женщины и шутливым заявлением Хоффмана. Он сказал, что уважает права женщин и огорчен тем, что его поведение «принесло девушке дискомфорт».

В 2018 году восемь актрис рассказали в интервью CNN о домогательствах известного актера Моргана Фримена, которому на тот момент было 80 лет. С их слов, много лет назад Фримен на съемках задирал им юбки и задавал неприличные вопросы. Актер публично извинился перед женщинами, пояснив, что не имел цели кого-то обидеть, а всего лишь шутил.

А в России идеальные нравы?

Отечественные звезды тоже заявляли о сексуальных домогательствах. Певицы Ани Лорак, Ольга Полякова и Татьяна Найник заявили о приставаниях продюсера Константина Меладзе. Тот никак не комментировал обвинения — за брата вступился певец Валерий Меладзе. По его словам, эти артистки «не во вкусе Константина».

Актриса Дарья Митичашвили заявляла в интервью о непристойном предложении от актера сериала «Кадетство» Александра Головина. Однако представитель артиста назвал слова девушки выдумкой и обвинил ее в попытке самопиара.

В 2021 году актриса Елена Проклова рассказала в эфире телешоу о домогательствах со стороны известного человека (события, по ее словам, произошли почти 50 лет назад). Фамилию она не назвала, но в описании угадывался покойный актер, режиссер Олег Табаков. Его вдова Марина Зудина назвала слова Прокловой бредом. Впоследствии о непристойных намеках рассказывала бывшая студентка Табакова Елена Антоненко.

О пережитых домогательствах также рассказывали актрисы Ирина Безрукова, Алена Яковлева, Анна Хилькевич. Но они не называли фамилий своих обидчиков и не подавали заявлений в полицию.

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