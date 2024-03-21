Лидер ЮАР заявил Путину о продолжении усилий по урегулированию на Украине

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Сирил Рамафоса

В поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину в связи с победой на президентских выборах глава ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что продолжит усилия по урегулированию украинского кризиса, заявили ТАСС в его пресс-службе. В канцелярии африканского президента также рассказали, что глава республики «отметил серьезную приверженность поддержанию международного мира и безопасности».

Рамафоса подчеркнул, что ЮАР продолжит взаимодействовать с Россией и Украиной для достижения прочного мира между двумя соседними странами. Он также заявил Путину о своей готовности к совместной работе на международных площадках.

Президент Рaмaфосa тaкже подтвердил приверженность Южно-Aфриканской Республики и Российской Федерaции взaимному сотрудничеству нa многосторонних площaдках, включaя совместное членство двух стрaн в ООН, G20, БРИКС и других многосторонних оргaнизациях, — говорится в заявлении.

Ранее Сирил Рамафоса сообщал, что Саудовская Аравия выразила желание стать членом группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Он также благосклонно отнесся к заявке Бангладеш на вступление в БРИКС, о которой ему на встрече сказал премьер-министр страны Шейх Хасина.