Лидер ЮАР объяснил пользу расширения БРИКС Рамафоса назвал расширение БРИКС вкладом в справедливое глобальное управление

Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сирил Рамафоса

Расширение БРИКС будет способствовать созданию более справедливой глобальной торговой системы, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем обращении к нации. По его словам, которые приводит РИА Новости, рост числа стран в объединении позволит его участникам вести между собой торговлю по четким правилам.

Благодаря расширению БРИКС мы сможем лучше согласовать мнения тех стран, которые стремятся к созданию более справедливой глобальной системы управления, финансовой, инвестиционной и торговой системы, основанной на четких правилах, одинаково применимых ко всем странам, — заявил Рамафоса.

Как он добавил, расширение блока поможет также увеличить экспорт продуктов из ЮАР на мировой рынок и обеспечит рабочие места в стране.

В ходе саммита БРИКС, состоявшегося в августе в Йоханнесбурге, президент ЮАР заявил, что в объединение официально приглашены Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Египет и Эфиопия. По словам Рамафосы, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что заявки на вступление в организацию подали 15 стран.

Ранее посол Китая в Анкаре Лю Шаобинь заявил, что Пекин поддержит вступление Турции в БРИКС, если страна подаст заявку на членство в клубе. По его словам, КНР хотела бы видеть республику среди участников объединения. Китайский дипломат отметил, что между странами БРИКС укрепляется тенденция к отказу от доллара, который он назвал инструментом мирового господства США. Лю Шаобинь подчеркнул, что многие страны стремятся отказаться от расчетов в американской валюте из-за односторонних ограничительных мер, принимаемых Вашингтоном.