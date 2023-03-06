Лидер турецкой партии «Родина»: США устроят в стране «кровавую бойню»

Фото: Diego Cupolo/Global Look Press

Догу Перинчек, лидер турецкой партии «Родина»

США намерены организовать «кровавую бойню» в Турции в период всеобщих выборов, заявил газете Aydınlık лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. По его словам, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, о чем свидетельствуют в том числе и публикации в американской прессе.

Некоторое время назад журнал «Foreign Policy», полуофициальный орган Государственного департамента США, вышел с заголовком «Во время этих выборов в Турции будет кровавая бойня». Другими словами, США объявили всему миру, что они организуют кровавую бойню в Турции на этих выборах, — заявил Перинчек.

Ранее сообщалось, что 49,8% жителей Турции проголосовали бы за Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Второе место занял лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, который получил бы 21,7% голосов, а третьим стал Мансур Яваш, набравший 9,6%.

Среди политических сил 38,5% опрошенных отдали предпочтение правящей Партии справедливости и развития. Второе место заняла Народно-республиканская партия с 22,8%, тройку замкнула Демократическая партия народов с результатом 10,5%.