Лидер талибов подписал указ об освобождении политзаключённых

Лидер радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Мулави Хайбатулла Ахундзада подписал указ об освобождении политических заключённых из всех тюрем Афганистана. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

В документе указано , что губернаторы провинций Афганистана должны безоговорочно освободить всех находящихся в тюрьмах страны в качестве политзаключённых и с завтрашнего дня передать их семьям.

Ранее сообщалось, что талибы призвали афганцев сдать оружие и боеприпасы. Также они отметили, что любые жалобы мирных жителей на членов «Талибана» будут быстро расследоваться.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.