Лидер оппозиции Армении заявил о политической почве обысков в его доме

https://static.news.ru/photo/61726048-ae25-11ea-b6d3-fa163e074e61_660.jpg Гагик Царукян Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян назвал обыски, проводимые сотрудниками правоохранительных органов в его доме, политически мотивированными.

По словам Царукяна, это происходит из-за его заявления о неспособности действующего правительства справиться с ситуацией в стране, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Конечно, это политическое преследование, — передаёт ТАСС слова оппозиционера.

Он также сообщил, что его вызвали на допрос в Службу национальной безопасности (СНБ) страны. Какие вопросы ему будут задавать, лидеру «Процветающей Армении» пока неизвестно.

Хотят меня шантажировать, внушить страх, ничего не выйдет, — заявил Царукян.

Утром 14 июня СНБ Армении сообщила, что раскрыты случаи нарушений, связанных с бизнесом оппозиционера, на сумму в $60 млн. В свою очередь пресс-секретарь Царукяна Света Тоноян заявила, что свои компании лидер «Процветающей Армении» передал в доверительное управление. По её словам, сам он в данный момент бизнесом не занимается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о критической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, больницы настолько перегружены, что не успевают принимать заражённых людей.