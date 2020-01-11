Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания сообщил о состоявшейся встрече с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.
Встреча прошла в позитивном ключе. Мы позитивно оцениваем встречу с членами российской делегации во главе с Нургалиевым, — сказал Бжания РИА Новости.
Он отметил, что сторона оппозиции высказала членам делегации РФ своё мнение по поводу политической, криминогенной и экономической ситуации.
Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.
Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что решение о назначении новой даты президентских выборов может быть принято только после получения решения суда.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен