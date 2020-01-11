https://static.news.ru/photo/4661f89e-3478-11ea-8e5e-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания сообщил о состоявшейся встрече с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

Встреча прошла в позитивном ключе. Мы позитивно оцениваем встречу с членами российской делегации во главе с Нургалиевым, — сказал Бжания РИА Новости.

Он отметил, что сторона оппозиции высказала членам делегации РФ своё мнение по поводу политической, криминогенной и экономической ситуации.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что решение о назначении новой даты президентских выборов может быть принято только после получения решения суда.