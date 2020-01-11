https://static.news.ru/photo/190cf8a6-3542-11ea-8be2-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Стрингер/РИА Новости

Абхазский политик Аслан Бжания сообщил о передаче требования уйти в отставку президенту Раулю Хаджимбе. Ответного сообщения пока не поступало.

Была встреча с Хаджимбой. Передали наше требование, чтобы он ушёл в отставку. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ, — цитирует политика ТАСС.

Переговоры между президентом и лидером оппозиции завершились сегодня, 12 января. Ранее Бжания говорил, что готов к переговорам с Хаджимбой при условии, что от президента поступят конкретные предложения по нормализации политической ситуации в республике.

Как писал NEWS.ru ранее, 9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».