Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства и закрыл границы
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:51, 05 сентября 2021
Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади ДумбуяФото: Global Look Press
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Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Об этом сообщает Africa Guinee в своём Facebook-аккаунте.
Мы решили распустить правительство, — заявил Думбуя в ходе видеообращения.
Глава мятежников также объявил об отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны. Дальнейшие планы он не уточнил. Не исключено, что в скором времени может быть сформировано новое правительство, а конституция страны будет переписана. Также пока неизвестно, как мятежники намереваются сохранять порядок в государстве в связи с отменой конституции.
Ранее сообщалось, что президент Экваториальной Гвинеи Альфа Конде задержан мятежными военными. Главу государства удерживают бойцы подразделения спецназа, которыми командует полковник Мамади Думбуя. Помимо президента, задержаны и некоторые высокопоставленные чиновники. Однако их имена и должности не называются.