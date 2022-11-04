Лидер КНР не пожал руку канцлеру Германии на встрече в Пекине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим в страну с однодневным визитом. При этом традиционного рукопожатия политиков не было из-за действующих в Китае коронавирусных ограничений, сообщает «Синьхуа».

В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что и Китай, и Германия имеют влияние на международной арене. В связи с этим, по его словам, КНР и ФРГ должны больше сотрудничать друг с другом во «времена изменений и потрясений» ради мира во все мире.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекину и Берлину следует уважать друг друга, устранять разногласия, обмениваться опытом и сотрудничать на взаимовыгодной основе. Он выразил уверенность, что визит Шольца послужит укреплению взаимодействия между странами.

Ранее политолог Алексей Маслов в беседе с NEWS.ru отметил, что Шольц своим визитом в КНР хочет «протолкнуть» там такие немецкие компании, как Adidas, BioNTech, BMW, Vоlkswagen. Он пояснил, что Европа серьезно зависит от китайских поставок, при этом очевидно, что покупательная способность европейцев заметно падает. Это волнует обе стороны. Шольц действует как прагматичный лидер и пытается защитить бизнес, считает эксперт.