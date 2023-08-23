Лидер Китая заявил о сохраняющемся в мире менталитете холодной войны Си Цзиньпин: в мире сохраняется мышление времен холодной войны

Фото: BRICS/Flickr.com/Public Domain

Си Цзиньпин

В мире сохраняется менталитет времен холодной войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС. По его словам, геополитическая ситуация становится все более напряженной.

Менталитет холодной войны все еще преследует наш мир, геополитическая обстановка становится напряженной, — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что в таких условиях БРИКС необходимо укреплять стратегическое партнерство и поддерживать друг друга по ключевым вопросам. Си Цзиньпин добавил, что всем странам нужно развивать сотрудничество для обеспечения безопасности в мире и проводить консультации по наиболее актуальным вопросам, а также работать над расширением торговых обменов и восстановлением и развитием цепочек поставок.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге в ЮАР с 22 по 24 августа. В нем принимают участие главы более 40 государств. В программу саммита включены как официальные заседания, так и неформальные встречи политиков. Так, в первый день состоялся бизнес-форум, после которого была запланирована закрытая встреча лидеров стран — участниц объединения.

В саммите принимает участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По словам президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, руководитель организации принял приглашение, чему ЮАР очень рада. Страна полна решимости способствовать тому, чтобы ООН стала «центром глобальных дел», добавил он.