https://static.news.ru/photo/62bb71d0-2331-11ea-bfef-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Санкции США являются своего рода экономическим терроризмом. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил в ходе встречи с главой правительства Японии Синдзо Абэ.

По мнению иранского лидера, страны, которые ведут борьбу с террористической угрозой, должны противодействовать и американским санкциям.

Рухани также отметил, что Тегеран прилагает все усилия к сохранению ядерной сделки, а выход из неё США представляет угрозу для международной безопасности и мира, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана. По словам главы госдепартамента США Майкла Помпео, ограничения распространяются на бывших и действующих чиновников, причастных к подавлению протестных акций в стране.