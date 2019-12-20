Санкции США являются своего рода экономическим терроризмом. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил в ходе встречи с главой правительства Японии Синдзо Абэ.
По мнению иранского лидера, страны, которые ведут борьбу с террористической угрозой, должны противодействовать и американским санкциям.
Рухани также отметил, что Тегеран прилагает все усилия к сохранению ядерной сделки, а выход из неё США представляет угрозу для международной безопасности и мира,
Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана. По словам главы госдепартамента США Майкла Помпео, ограничения распространяются на бывших и действующих чиновников, причастных к подавлению протестных акций в стране.
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