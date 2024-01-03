Лидер Ирана пообещал жесткий ответ организаторам теракта в Кермане

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как исполнителям, так и организаторам теракта на кладбище в городе Керман. Ранее правительство объявило четверг, 4 января, днем национального траура по погибшим.

И руки, запятнанные кровью невинных, и подстрекающие, сеющие зло умы, которые толкнули их к этой ошибке, отныне станут обязательной мишенью для репрессий и справедливого наказания. Пусть они знают, что за этой созданной катастрофой последует жесткий ответ, — сказано в заявлении.

Более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана в среду, 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.

Президент России Владимир Путин выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с терактом. Как подчеркнул глава государства, Москва осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, а также подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрывы возле кладбища в иранском городе Керман. Он также подчеркнул, что ответственные должны понести наказание.