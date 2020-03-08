https://static.news.ru/photo/71179f06-6238-11ea-8f85-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высший духовный и политический руководитель Ирана Али Хаменеи отметил традиционную речь, с которой собирался выступить в Мешхеде после наступления иранского Нового года. Страну охватила эпидемия коронавируса, больны более семи тысяч иранцев.

Решение принято из-за распространения коронавируса и «настоятельных рекомендаций» специалистов в области здравоохранения, которые советовали воздержаться от поездок за город, — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Хаменеи.

Аятолла должен был выступить в мавзолее Имама Резы.

Как писал NEWS.ru, эпидемия вспыхнула в китайском городе Ухань и с конца 2019 года коронавирусом заразились 111 тысяч человек. Более 80 тысяч — в КНР. Другими лидерами по распространению болезни стали Южная Корея, Иран и Италия.

Погибли около 4 тысяч заразившихся COVID-19, в основном — люди старше 50 лет. Выздоровели 62,1 тысячи инфицированных.