Лидер хуситов убит в Йемене

Лидер движения хуситов Мохаммад Хусейн аль-Хути был убит воздушным ударом со стороны сил арабской коалиции в йеменском Марибе. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Военные самолёты воздушных сил арабской коалиции нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям движения хуситов в пригороде Мариба. Военный источник в армии Йемена сообщил, что повстанцы в ходе авианалёта потеряли большое количество военной техники и живой силы, что повлекло хаос в их системе обороны. Как отметил йеменский военный, сложившаяся ситуации позволила войскам правительства продвинуться вперёд на ряде направлений.

23 ноября 2020 года хуситы нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Саудовской Аравии. Газораспределительная станция в городе Джидда получила повреждения и временно остановила работу. Повстанцы заявили, что подобные атаки на объекты в Саудовской Аравии будут продолжаться. Хуситы призвали всех иностранных специалистов покинуть объекты, которые могут стать мишенью следующих обстрелов.