https://static.news.ru/photo/c9a62e2e-dbc6-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Возглавляющий ливанское движение «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Иран уничтожит Саудовскую Аравию в случае войны между ними.

По его словам, Иран «сильнее», так как иранский народ един. Он отметил, что угрозы американского президента Дональда Трампа провальны и он «выпрашивает» встречу с иранским коллегой Хасаном Рухани. Насралла также посоветовал Саудовской Аравии и ОАЭ прекратить войну в Йемене вместо того, чтобы закупать новые системы ПВО.

Пересмотрите свои точки зрения, подумайте как следует, и не стоит делать ставку на войну против Ирана, потому что она вас уничтожит... вы уже начали платить цену войны против Йемена, — заявил Насралла, речь которого транслировал телеканал al-Mayadeen.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему пока не хочет нападать на Иран, хотя к этому «всё готово». Он считает, что атака в данном случае — это позиция слабости, а сдерживание — позиция силы. Вместо войны с Тегераном Вашингтон вводит новые санкции против него. Так, ограничению на этот раз подвергся главный банк Арабской Республики. И всё из-за атаки беспилотников на Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном, писал News.ru.