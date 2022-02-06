В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком — 2»

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что США не станут вмешиваться в европейские дела, в том числе и в реализацию проекта «Северный поток — 2». При этом он уточнил, что в Европе не сформировано единое мнение по этому вопросу, пишет Bild am Sonntag.

США являются и останутся нашим самым важным союзником в мире, однако мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в чисто европейский вопрос, такой как «Северный поток — 2», — сказал Мерц.

По его мнению, сложившаяся ситуация связана с политикой прежнего канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Тем не менее действующий лидер Германии Олаф Шольц предпочитает использовать другую риторику.

Говоря о визите Шольца в Вашингтон, Мерц отметил, что переговоры стоило бы провести несколько недель назад.

Теперь поездка кажется визитом просителя, который больше не может выбраться из ситуации, которую он создал сам, и поэтому должен просить помощи у своего старшего брата в Вашингтоне, — заключил глава ХДС.

Ранее правительство ФРГ подтвердило, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне. Основной темой разговора станут отношения с Россией, заявил на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.