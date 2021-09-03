Лидер Фронта сопротивления Афганистана выступит с обращением к народу

Лидер Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер Ахмад Масуд скоро выступит с обращением к афганцам. Об этом сообщил представитель военного объединения Али Назари в Twitter.

Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием нашему народу, — заявил он.

Ранее представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид объявил о полном контроле над провинцией Панджшер, которая является центром сопротивления.

Однако силы Фронта опровергли это заявление и сообщили о намерении продолжать борьбу. По их словам, на данный момент бойцы сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине.

Также стало известно, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и. о. главы государства, уехал из Панджшера в Таджикистан.