Лидер Эстонии: Украине несколько «световых лет» до вступления в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что Украина находится на расстоянии «нескольких световых лет» от момента, когда её примут в ЕС. Она отметила, что Киеву работать и работать, чтобы соответствовать требованиям «Копенгагенских критериев». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава прибалтийской страны, по её словам, за пять лет не увидела прогресса, который приблизил бы Украину к вступлению в ЕС. Кальюлайд также отметила проблемы, с которыми сталкивается эстонский бизнес. Например, украинцы предложили одной эстонской фирме поделиться акциями незадолго до заключения крупной сделки.

Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден, — заключила она.

Тем не менее президент Эстонии подтвердила своё одобрение желания Украины, Грузии и Молдавии вступить в Евросоюз.

Ранее посол Латвии в Киеве Юрис Пайканс сказал, что на данный момент ЕС не видит оснований для приёма Украины в свои ряды. Причиной такого скепсиса дипломат назвал отсутствие видимой европейской перспективы украинцев. Он подчеркнул, что процесс вступления в ЕС украинского государства может растянуться на десятилетия.