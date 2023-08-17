Лидер еще одного государства отказался от поездки на саммит БРИКС Президент Аргентины Фернандес отказался ехать на саммит БРИКС

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альберто Фернандес

Президент Аргентины Альберто Фернандес не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщила официальный представитель администрации главы государства Габриэла Серрути. По ее словам, которые передает ТАСС, вместо него встречу может посетить министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро.

Президент не поедет на саммит БРИКС. Несомненно, участие примет глава МИД или тот, кому будет положено участвовать в соответствии с тем, что там будет обсуждаться, — сообщила Серрути.

В этом году саммит состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Россию представлять будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите в онлайн-формате.

Ранее на встречу отказался ехать премьер-министр Индии Нарендра Моди. По данным РИА Новости, глава правительства страны последовал примеру российского лидера. Вместо него Индию на саммите будет представлять вице-президент или министр внутренних дел.

Сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров поддержал решение премьер-министра. Он выразил уверенность, что у политика много дел внутри государства, требующих его личного присутствия, поэтому к ситуации стоит отнестись с пониманием.

Решение Моди не говорит о потере интереса Индии к БРИКС, добавил он. Сенатор также предположил, что отказ ехать на саммит может свидетельствовать о моральной поддержке Путина.