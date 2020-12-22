Лидер Боснии, встречавшийся с Лавровом, госпитализирован с COVID-19

https://static.news.ru/photo/e8062fea-4457-11eb-a854-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Милорад Додик Фото: МИД России/vk.com

Члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика госпитализировали с положительным тестом на коронавирус. 14 и 15 декабря он встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил университетский клинический центр Республики Сербской БиГ. Додика увезли в больницу в Баня-Луке 19 декабря, поскольку у него был контакт с заражённым. Отмечается, что у политика двустороннее воспаление лёгких.

Додик жалуется на затруднённое дыхание, а также боли в районе желудка. Однако, состояние его здоровья стабильно. Он чувствует себя хорошо и получает необходимое лечение, сообщает «МК»

С 14 по 15 декабря Додик встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе этой встречи Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске.

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине направило в МИД балканской страны ноту с требованием вернуть Киеву подарок Лаврову от председателя президиума. В украинской дипмиссии заявили, что если внешнеполитическое ведомство БиГ не даст немедленных объяснений, то это будет означать «поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины».

Как писал NEWS.ru, Министерство внутренних дел России заявило, что икону XVIII века, подаренную главе ведомства Сергею Лаврову Додиком, вернут дарителям.