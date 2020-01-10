https://static.news.ru/photo/99df6b6c-339e-11ea-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аслан Бжани, лидер абхазской оппозиции, прокомментировал заявление Совбеза республики о вскрытии оружейной комнаты в администрации президента. В правительственное здание накануне ворвались демонстранты и продолжают там находиться до сих пор.

Мне неизвестно, было такое или нет. Если такое было, то это плохо. Но ни для кого не секрет, что оружие — это не то, чего не хватает населению. Оружие в избытке у населения, — сказал Бжания.

О том, что протестующие забрали часть оружия, заявил председатель Совбеза Мухаммад Килба.

Участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента 9 января, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл». Митингующие требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

В настоящее время в здании администрации находятся примерно 250-300 человек. Вход заблокирован протестующими. Президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба предложил участникам демонстрации мирно урегулировать ситуацию. Днём ранее он не исключил введения чрезвычайного положения, писал NEWS.ru.