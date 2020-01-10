Аслан Бжани, лидер абхазской оппозиции, прокомментировал заявление Совбеза республики о вскрытии оружейной комнаты в администрации президента. В правительственное здание накануне ворвались демонстранты и продолжают там находиться до сих пор.
Мне неизвестно, было такое или нет. Если такое было, то это плохо. Но ни для кого не секрет, что оружие — это не то, чего не хватает населению. Оружие в избытке у населения, — сказал Бжания.
О том, что протестующие забрали часть оружия, заявил председатель Совбеза Мухаммад Килба.
Участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента 9 января, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл». Митингующие требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.
В настоящее время в здании администрации находятся примерно 250-300 человек. Вход заблокирован протестующими. Президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба предложил участникам демонстрации мирно урегулировать ситуацию. Днём ранее он не исключил введения чрезвычайного положения, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен