На сухумскую госдачу прибыл прибыл лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания, чтобы встретиться с президентом Раулем Хаджимбой.
Во время встречи политики обсудят вопросы, вытекающие из решения Верховного суда и ЦИКа о назначении новых президентских выборов,
9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».
10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы. Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что представители избиркома не смогли присутствовать на последнем заседании суда по вопросу о законности итогов президентских выборов, так как получили извещения только за час до его начала. В связи с этим произошедшее можно считать процессуальным нарушением.
22 марта пройдут внеочередные выборы президента страны, писал NEWS.ru.
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