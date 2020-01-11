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Серьёзный сбой произошёл на АЭС «Иката» на японском острове Сикоку при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Эта АЭС — единственная в Японии, которая использует смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлекают из реактора впервые.

По информации агентства Kyodo, в штатном режиме не удалось поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Работы на АЭС приостановлены, утечка радиации и опасные повреждения не зафиксированы....