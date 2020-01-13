https://static.news.ru/photo/81ae709e-35f9-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания заявил намерен принять участие в повторных выборах президента страны.

Я буду баллотироваться, — сказал он в комментарии для ТАСС.

Голосование планируется провести 22 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Абхазии утвердил премьер-министра Валерия Бганбу на пост исполняющего обязанности президента.

Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы на президентских выборах и назначил новые. Результаты голосования оспорил лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния.

Позднее вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил об уходе в отставку. Соответствующее решение он принял в связи с отказом президента республики от своих полномочий.