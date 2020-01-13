Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания заявил намерен принять участие в повторных выборах президента страны.
Я буду баллотироваться, —
сказалон в комментарии для ТАСС.
Голосование планируется провести 22 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что парламент Абхазии утвердил премьер-министра Валерия Бганбу на пост исполняющего обязанности президента.
Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы на президентских выборах и назначил новые. Результаты голосования оспорил лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния.
Позднее вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил об уходе в отставку. Соответствующее решение он принял в связи с отказом президента республики от своих полномочий.
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