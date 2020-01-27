https://static.news.ru/photo/137dc4b4-4146-11ea-9f61-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Один из лидеров оппозиции Аслан Бжания решил участвовать в выборах президента республики.

Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, невороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять, — заявил политик в эфире государственного абхазского телевидения.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Ранее кассационная коллегия судей Верховного суда по административным правонарушениям постановила признать итоги выборов 8 сентября 2019 года недействительными.

В настоящий момент в ЦИК Абхазии подала документы лишь партия «Акзаара» («Единство») экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбы. Члены партии планируют выдвинуть его кандидатом в президенты.

NEWS.ru писал, что Валерий Бганба стал исполняющим обязанности президента по решению парламента Абхазии.