Личный повар королевы Елизаветы II опубликовал рецепт ее любимых блинов

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Личный повар Елизаветы II Даррен Макгрейди, проработавший в королевском дворце 15 лет, опубликовал рецепт ее любимых шотландских блинов, пишет Daily Express. По словам шефа, при жизни королева Великобритании любила есть их на завтрак с фруктовым джемом. Уникальность блинов в том, что в тесте используются три вида разрыхлителей. В 1960 году Елизавета II подарила этот рецепт американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру, сообщает издание.

Елизавета II любила есть на завтрак маленькие толстые блины, известные как шотландские. У бывшей королевы был идеальный рецепт этого сладкого блюда, который она сохранила для потомков, — пишет Daily Express.

Издание публикует ингредиенты «королевских» блинов: одно куриное яйцо, две ложки сахара, чайная ложка растопленного сливочного масла, 100 г топленого несоленого сливочного масла, 250 мл молока, 240 гр муки, чайная ложка бикарбоната соды, 2,5 чайные ложки разрыхлителя и 1,5 чайные ложки винного камня (можно заменить лимонной кислотой).

Вымесите однородное тесто, которое по консистенции должно быть похоже на густую сметану без комочков. Жарьте блины на сковороде с антипригарным покрытием на сливочном масле. По размеру блины должны напоминать небольшие лепешки. Подавайте их теплыми со сливочным маслом и домашним вареньем, — приводит издание слова повара Макгрейди.

Ранее личный биограф Елизаветы II Джайлс Брандрет сообщил, что она скрывала факт наличия у нее рака костного мозга. По его словам, перед смертью Елизавета исхудала, терпела адскую боль и прятала синяки. Наиболее частым симптомом этого вида рака является боль в костях, которой объяснялась малая подвижность королевы в последний год. 8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.