Личные данные президентов и звёзд попали в руки хакеров

На британский ювелирный дом Graff Diamonds была совершено хакерское нападение, в результате которого злоумышленники получили данные состоятельных клиентов. В их числе оказались лидеры стран, известные актёры и магнаты. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам представителей ювелирного дома, данные бывшего президента США Дональда Трампа, телеведущей Опры Уинфри, а также английского футболиста Дэвида Бекхэма были среди электронных документов, которые были похищены. Эксперты в области кибербезопасности отметили, что преступники потребуют выкуп в виде перевода криптовалюты, или в виде драгоценностей.

Мы проинформировали тех лиц, чьи личные данные были затронуты, и рекомендовали им предпринять надлежащие шаги, — рассказали представители Graff Diamonds.

По словам хакеров, они опубликовали в даркнете 69 тысяч конфиденциальных документов, это всего лишь 1% от украденных данных. Позже стало известно, что среди пострадавших оказались голливудские актёры Том Хэнкс и Алек Болдуин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, а также бывший заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев.

Ранее кибератаке вируса-вымогателя, создание которого связывают с «русскими хакерами», подверглась Национальная стрелковая ассоциация США (NRA). За вирус может отвечать группировка Grief, в прошлом её связывали с Россией, хотя доказательства не приводились. Группировка опубликовала в Сети файлы, которые, по её слова, были похищены у NRA.