https://static.news.ru/photo/91663c78-5de1-11ea-ac36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Апелляционный суд Каира отказал рассматривать конкретные иски о компенсациях семьям погибших в крушении лайнера А321 «Когалымавиа» россиян, сославшись на то, что личности жертв пока не установлены. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд Северного Каира, хоть и подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению исков <...>, всё же сами иски рассматривать не стал. Он сослался на то, что якобы не доказан сам факт нахождения погибших на борту самолёта, а также родственные и наследственные отношения между истцами и жертвами, — говорится в сообщении.

При этом юрист Михаил Зайганов из компании Girardi Keese, в которую обратились за юридической помощью родные погибших, отметил, что сомневаться в родственных связях и в подлинности списков погибших «неэтично».

Ведь они прекрасно знают, что погибшие на самом деле были на борту самолёта, и у страховой компании есть полный перечень всех родственников по каждой жертве со всеми подтверждающими документами, — привели слова другого юриста Girardi Keese Давида Кухалашвили в газете.

Издание отмечает, что в России уже прошли похороны погибших. Их личности установили с помощью экспертизы ДНК.

Правительство Египта отвергает, что крушение лайнера было терактом, а Следком РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ, назвав произошедшее крушение не аварией, а терактом.

Как писал NEWS.ru ранее, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после того как над Синаем потерпел катастрофу лайнер «Когалымавиа», совершавший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.