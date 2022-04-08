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«Лично его не видели»: мэр Форте-дей-Марми рассказал о вилле Зеленского

Мэр итальянского города Форте-дей-Марми подтвердил наличие виллы Зеленского
18:21, 09 апреля 2022
«Лично его не видели»: мэр Форте-дей-Марми рассказал о вилле Зеленского Форте-дей-Марми Фото: Wikimedia
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В итальянском курортном городке Форте-дей-Марми в провинции Лукка был обнаружен особняк, косвенно принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому. Официально вилла оформлена на его супругу, и лично в городе главу украинского государства никто не видел, сообщил «Известиям» мэр Бруно Мурци.

Среди нас его здесь никто лично не видел. И вообще, мы узнали о том, что у Зеленского здесь есть недвижимость, только когда об этом стали говорить СМИ,заявил он.

По его словам, по документам виллой владеет киприотская фирма супруги Зеленского, поэтому формально дом ему не принадлежит. Как отмечает издание, наличие особняка также подтверждает декларация о его доходах, согласно которой площадь виллы составляет 413 «квадратов», в ней 15 комнат.

Мурци также отметил, что после того как информация о вилле просочилась в прессу, её закрыли. Сейчас она находится под надзором полиции.

Ранее сообщалось о том, что вилла Зеленского в Форте-дей-Марми выставлена на продажу за €4,5 млн. Президент Украины купил этот дом за €3 млн, он принадлежит его семье с 2015 года. В 2021 году особняк сдавался в аренду за €12 тыс. американской семье. Поместье оборудовано сигнализацией и системой видеонаблюдения, которые подключены к частной охранной фирме.

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