«Лично его не видели»: мэр Форте-дей-Марми рассказал о вилле Зеленского

В итальянском курортном городке Форте-дей-Марми в провинции Лукка был обнаружен особняк, косвенно принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому. Официально вилла оформлена на его супругу, и лично в городе главу украинского государства никто не видел, сообщил «Известиям» мэр Бруно Мурци.

Среди нас его здесь никто лично не видел. И вообще, мы узнали о том, что у Зеленского здесь есть недвижимость, только когда об этом стали говорить СМИ, — заявил он.

По его словам, по документам виллой владеет киприотская фирма супруги Зеленского, поэтому формально дом ему не принадлежит. Как отмечает издание, наличие особняка также подтверждает декларация о его доходах, согласно которой площадь виллы составляет 413 «квадратов», в ней 15 комнат.

Мурци также отметил, что после того как информация о вилле просочилась в прессу, её закрыли. Сейчас она находится под надзором полиции.

Ранее сообщалось о том, что вилла Зеленского в Форте-дей-Марми выставлена на продажу за €4,5 млн. Президент Украины купил этот дом за €3 млн, он принадлежит его семье с 2015 года. В 2021 году особняк сдавался в аренду за €12 тыс. американской семье. Поместье оборудовано сигнализацией и системой видеонаблюдения, которые подключены к частной охранной фирме.