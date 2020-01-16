Решение президента Владимира Путина о введении поста заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на него Дмитрия Медведева в перспективе может повлечь весьма серьёзные последствия — не только во внутренней политике страны, но в международной сфере. Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев принимал активное участие в решении внешнеполитических вопросов. Теперь не исключено, что часть его функционала отойдёт к Медведеву, который зарекомендовал себя в качестве одного из главных представителей либерального крыла российской власти и потому вполне может стать компромиссным переговорщиком для Запада.

Председателем Совбеза является Владимир Путин, а должности заместителя до нынешнего момента не существовало. Секретарь СБ в этой связи воспринимался как второе лицо в органе. Николай Патрушев на этом посту активно проявлял себя на внешнеполитическом направлении. Наряду с российскими дипломатами, а часто и отдельно от них, он посещал наиболее проблемные регионы для переговоров с представителями Объединённых Арабских Эмиратов, Ирака, Аргентины, Венесуэлы, Египта. В июне ушедшего года секретарь Совбеза принимал участие в трёхсторонней встрече по Сирии в Иерусалиме — с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Учреждение нового поста, который занял Медведев, в этом контексте — важный шаг. Ведь теперь, по логике, именно он станет вторым лицом СБ после Путина. Если Патрушев, занимавший до назначения в Совбез должность главы ФСБ, курировал силовой блок, то закономерен вопрос: какие его полномочия перейдут к Медведеву?

Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, — отметил Владимир Путин. — Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории.

Однако пока что функционал и полномочия Медведева в рамках деятельности Совета безопасности не определены, поэтому тяжело с уверенностью говорить о том, какую роль он будет играть, отметил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По всей видимости, этот пост должен быть выше должности секретаря СБ, но мы знаем, что в различных органах эти вопросы решаются по-разному. Но действительно, по крайней мере на Западе, Медведев воспринимается как представитель, если не лидер, либерально-технократического крыла в российском руководстве. С учётом такой репутации зарубежные партнёры, многие из которых с ним уже общались, вероятно, будут восприимчивы к его идеям и предложениям в большей степени, чем если бы они исходили от других представителей Совбеза. Полагаю, западные политики готовы воспринимать его в качестве серьёзного игрока. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД)

Как напоминает аналитик, в течение последних полутора-двух лет Россия демонстрирует достаточно сдержанную и осторожную официальную внешнюю политику, стараясь избегать чрезмерных рисков, не провоцировать западных партнёров, пытаясь искать возможности для прогресса в отношениях с ними. И назначение Медведева вполне укладывается в этот курс, заключает Кортунов.

Директор Международного института политической экспертизы и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, в свою очередь, придерживается иной точки зрения. По его мнению, Медведева давно уже мало кто воспринимает как либерального политика. Однако его опыт в любом случае сыграет в его пользу на международной арене.