LG Electronics приостановит все поставки в Россию

Компания-производитель бытовой электроники из Южной Кореи LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию. Об этом сообщается в релизе, размещённом на сайте компании.

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию, — говорится в релизе.

В компании также подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации.

Компания LG Electronics была образована в 1958 году. Занимается производством и продажей бытовой электроники и мобильных телефонов. Головной офис компании находится в Сеуле.

Крупные западные компании начали уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Так, например, крупнейшие чешские производители пива прекратили поставки в Россию, среди них Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. О приостановке экспорта сообщила и нидерландская компания Heineken.

Кроме того, в связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.