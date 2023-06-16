Помощник президента РФ рассказал, как улучшить коридор «Север — Юг» Помощник президента РФ Левитин перечислил способы улучшения пропускной способности трассы «Север — Юг»

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Помощник президента РФ, бывший министр транспорта Игорь Левитин

Для улучшения пропускной способности международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», соединяющего Россию и Индию через Иран, решено построить обходы городов Дербент и Хасавюрт и расширить полосы на пограничных пунктах пропуска, заявил NEWS.ru помощник президента РФ, бывший министр транспорта Игорь Левитин на полях ПМЭФ. По его словам, одной из проблем МТК является загруженность границы Ирана и Азербайджана.

В некоторых местах МТК «Север — ЮГ» есть ограничения пропускной способности, поэтому принято решение построить обходы городов Дербент и Хасавюрт плюс расширить полосы на пограничных пунктах пропуска, — сказал Левитин.

По его словам, в пункте пропуска на границе Ирана и Азербайджана скапливаются сотни автомобилей. В связи с чем в ходе круглого стола в рамках ПМЭФ обсуждались способы облегчить проход этой границы, в частности электронная очередь и электронные накладные.

На круглом столе в рамках ПМЭФ, посвященном МТК «Север — Юг» мы как раз обсуждали, как сделать электронную очередь, электронные накладные и тем самым облегчить проход границы. Поэтому мы собрали на этом круглом столе представителей международной Ассоциации автомобильных перевозчиков и все страны — участницы транспортного коридора, — пояснил Левитин.

16 июня в ходе выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что особое внимание Россия уделит коридору «Север — Юг». Он отметил, что планируется к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту.

17 мая Россия и Иран подписали соглашение о строительстве в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» железнодорожного участка Решт-Астара. На реализацию проекта Москва выделила межгосударственный кредит в сумме 1,3 млрд евро. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.