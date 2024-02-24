Летящая рыба сбила с ног метеоролога в прямом эфире New York Post: рыба влетела в лицо метеоролога во время репортажа в Норвегии

Метеоролог был сбит с ног прилетевшей в него рыбой во время эфира в норвежском городе Кристиансунн. Оператор успел заснять момент и видео стало вирусным. Ролик опубликован в соцсети X (Twitter).

Известно, что метеоролог и оператор снимали репортаж о сильнейшем за последние 30 лет шторме в Норвегии. В какой-то момент порыв ветра подхватил рыбу и «ударил» ею репортера, который затем упал на землю. В ролике слышны вопли метеоролога, которого сносит волна, затем мужчина начинает смеяться.

Видео заканчивается заливистым смехом всей съемочной группы. Журналисты приехали на берег Кристиансунна, чтобы освящать мощнейший шторм «Ингунн», который накрыл Норвегию в начале февраля. Из-за непогоды в стране перекрывают дороги, мосты, закрывают школы, останавливают работу паромов.

Ранее в Сети появилось видео торнадо, который обрушился на город Форт-Лодердейл в Южной Флориде, в результате чего стихия повредила линии электропередачи и пришвартованные к побережью лодки и яхты. Власти города оценили ущерб от торнадо как минимальный и добавили, что никто из жителей не пострадал.