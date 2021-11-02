Летевший в Москву самолёт с россиянами сел в Киеве

Самолёт авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Об этом «Lenta.ru» сообщил один из пассажиров рейса, добавив, что Украина не даёт разрешения на вылет в Россию и самолёту придётся вернуться в Венгрию.

Лайнер А321 вылетел из венгерской столицы в 8:15 (6:15 мск) и должен был прибыть в столицу России в 10:25. Однако в итоге он приземлился в Киеве, сообщает издание.

Отмечается, что причиной внеплановой посадки самолёта стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий отменили и задержали более 200 авиарейсов.

Источник уточнил, что Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в венгерскую столицу. По его словам, на борту находится много россиян.

Ранее кабинет министров Украины в 2019 году запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это решение результатом истерики.