Летевший в Израиль самолет попытались угнать над Сомали Kan: лайнер авиакомпании El Al заявил о попытке перехватить контроль над Сомали

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Неизвестные попытались перехватить контроль над бортовой системой связи пассажирского лайнера авиакомпании El Al, который летел с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион Израиля, сообщает радиостанция Kan. По ее данным, это произошло, когда самолет пересекал воздушное пространство Сомали над зоной, вероятно, контролируемой хуситами.

Уточняется, что на борту находились 250 пассажиров и членов экипажа. Со временем пилоты стали замечать, что данные экипажу инструкции отличаются от маршрута. Пилоты решили не подчиняться им и переключились на альтернативные средства связи. После сверки данных с другими авиадиспетчерами выяснилось, что командиров авиасудна пытаются ввести в заблуждение.

В компании El Al заявили, что Управление гражданской авиации Сомали ранее выпустило предупреждение о возможных сбоях в работе связи в данном регионе. По информации компании, сбои не повлияли на ход полета, поскольку пилоты проявили профессионализм и вовремя отреагировали на изменения.

По данным портала Walla!, за последнюю неделю произошло как минимум два похожих инцидента. Все они касались самолетов израильский авиакомпаний, выполнявших рейсы в Таиланд.

Ранее стало известно, что легкий самолет L-410, следовавший маршрутом из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, экстренно сел на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Причиной внеплановой посадки борта стало его обледенение. В самолете находились два человека, они не пострадали.