Летчик рассказал, как ВС России «повыбивали» лучших украинских пилотов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35

В первые месяцы с начала спецоперации погибли лучшие пилоты ВСУ, заявил в беседе со «Взглядом» российский летчик, участвовавший в сражениях. По его словам, это стало возможным благодаря наличию у России дальнобойных ракет. Зачастую пилоты ВСУ даже не понимали, что находятся под мушкой, добавил он.

Иногда противник даже не понимает, что истребитель его видит и облучает, потому что его техника требует выхода на другую, более короткую дистанцию стрельбы. И как только противник выходит на рубеж пуска, он сразу получает в лоб пару наших ракет. <...> В первые месяцы спецоперации самых сильных летчиков противника российские ВКС повыбивали, — сообщил российский летчик.

Также он рассказал, что единственное действующее военное авиационное училище на Украине, которое находится в Харькове, в прошлом году выпускало специалистов после третьего курса. Российский летчик добавил, что украинские пилоты могли за это время научиться только взлетать и садиться. Без усиленной подготовки они являются по сути летающими мишенями, подчеркнул собеседник «Взгляда».

Ранее на Украине сообщили о потерях среди «самых опытных пилотов», которые могли бы освоить управление истребителями F-16 в случае их передачи Киеву. По словам украинского майора Вадима Ворошилова, российские силы постоянно меняют тактику и устраивают ловушки для самолетов. По его словам, радары российских истребителей значительно превосходят радары украинских самолетов, которые в основном остались у Киева со времен СССР.