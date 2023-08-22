Летчик-испытатель ГК НИИ ВВС допустил успешное применение F-16 Украиной Летчик Кондауров: допускаю, что у ВСУ могут быть и случаи успешных вылетов F-16

Фото: Michael J. Hasenauer, Air Force

Поставки истребителей F-16 Украине представляют не такую серьезную угрозу, как это преподносят западные СМИ, заявил NEWS.ru летчик-испытатель ГК НИИ ВВС, Герой Советского Союза Владимир Кондауров. По его словам, украинцам еще предстоит изучить самолет и научиться не просто летать на нем, а выполнять боевые задачи.

Допускаю, что у них могут быть и случаи успешных вылетов, но не массовые. Американцы пропагандируют свою технику, эти самолеты эксплуатируются во многих странах, и, конечно, они не хотят потерять смой имидж, как это было с немецким танком Leopard. Так что даже если F-16 и пойдут, где-то 10–20 штук, они тут же будут уничтожены, к примеру, МиГ-35 или Су-30, — заявил Кондауров.

Летчик отметил, что российская система ПВО за полтора года уже налажена на обнаружение целей, места базирования, отработаны способы разведки.

Даже если F-16 будут базироваться с аэродрома, по нему также будет нанесен удар, мы же не будем сидеть и ждать, когда по нам ударят. Если мы мелкие дроны сбиваем, то и ракеты сможем, это же не незаметная птичка, — пояснил Герой СССР.

Ранее заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев заявил, что самолеты F-16 гораздо менее совершенны, чем МиГ-35 и МиГ-27. По его словам, в сравнении с российскими истребителями F-16 «еле летают», и их легко можно поразить.

По данным Forbes, Украина рассчитывает получить от США крылатые ракеты JASSM, совместимые с F-16, в отличие от Storm Shadow, SCALP и Taurus, под которые самолет не приспособлен. Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что дальность применения ракет JASSM превышает 900 км, поэтому их можно запускать и с территорий вне границ Украины.