Лексус и Вован расстроили Италию: как и кого разыгрывали пранкеры осенью Экс-премьер Италии считает провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Экс-премьер Италии Джузеппе Конте назвал провалом телефонный разговор главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Что она рассказала, кого еще разыгрывали блогеры?

Что известно о разговоре пранкеров с Джорджей Мелони

Пранкеры позвонили премьер-министру Италии, представившись высокопоставленным африканским чиновником. В ходе разговора Джорджа Мелони назвала глупой позицию стран Евросоюза, которые игнорируют попытки Рима обсудить проблему роста числа мигрантов.

Говоря об Украине, премьер назвала контрнаступление ВСУ «не таким», каким оно ожидалось. По ее словам, от конфликта «чувствуется сильная усталость со всех сторон». Мелони также отметила, что у нее есть некое представление о том, как можно разрешить противоречия между Россией и Украиной, однако на настоящий момент она не может его озвучить, так как ждет подходящего момента.

Как в Италии отреагировали на откровения Мелони

Бывший премьер-министр Италии признал, что ему неприятно осознавать, что российские пранкеры сумели обойти протоколы безопасности правительства, однако содержание разговора его возмутило еще больше.

Джузеппе Конте обратил внимание, что Джорджа Мелони в парламенте выступает за отправку вооружения на Украину, однако в разговоре с Вованом и Лексусом заявила, что единственный выход из ситуации — переговоры.

«Она продолжает бесконечно отправлять оружие на Украину и добиваться этой военной эскалации, но сама показывает, что осознает, что необходимо найти выход, защищающий интересы обеих сторон, путем переговоров», — сказал экс-премьер Италии.

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press Джорджа Мелони

Конте считает, что глава правительства Италии в ходе пранка «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам, и призналась в своей трусости, которая мешает ей озвучить пути решения конфликта на Украине».

«За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы», — заметил он.

Кого еще разыгрывали Вован и Лексус

Российские пранкеры в октябре разыграли главу МИД Финляндии Элину Валтонен, которой позвонили от имени одного из африканских политиков. В ходе разговора дипломат рассказала, как ее страна постоянно защищалась от Советского Союза и теперь тратится на оборону от «непредсказуемой» России. Говоря о помощи Украине, Валтонен сообщила, что Финляндия не намерена поставлять Киеву истребители, но может предоставить другую военную технику.

Пранкеры Вован и Лексус также от лица африканского политика в октябре поговорили с премьер-министром Испании Педро Санчесом, обсудив с ним зерновую сделку и отказ подключать российские банки к SWIFT.

«Санчес в разговоре с „африканским политиком“ сильно переживает за зерновую сделку, но „привержен борьбе с Путиным“ и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки», — передали разговор блогеры.

В сентябре Вован и Лексус поговорили по телефону с экс-спикером ВСУ, трансгендером Сарой Эштон-Чирилло, в разговоре с которой представились экс-президентом Петром Порошенко. Пранкерам Эштон-Чирилло пожаловалась на проблемы с иностранными наемниками на Украине, а также назвала россиян врагами человечества и порассуждала об их происхождении.

«Русские не европейцы, они азиаты, они произошли от монголов: людей, которые хотят быть рабами и чтобы ими руководили. Как во времена Чингисхана <...>. Я не знаю каждого русского. Но каждый русский, поддерживающий решения Владимира Путина, не имеет ничего общего с человеком», — сказала трансгендер.

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