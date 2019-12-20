https://static.news.ru/photo/e0edeac2-231f-11ea-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый препарат, созданный для лечения системной красной волчанки, успешно прошёл испытания и скоро появится в продаже. Аутоиммунное заболевание, от которого в мире страдают несколько миллионов человек, пока считается неизлечимым, а о точных причинах его возникновения продолжают спорить учёные.

На этапе исследования нового способа лечения добровольцам, страдающим волчанкой, вводили 300 мг анифролумаба внутривенно каждые четыре недели в течение 48 часов. Через 52 недели после начала курса лечения у большинства пациентов наблюдалось улучшение. Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine.

Суть этого тяжёлого заболевания заключается в том, что иммунная система человека воспринимает его собственные клетки как чужеродные и атакует их.

Ранее NEWS.ru писал, что последние несколько лет популярная певица Селена Гомес борется с красной волчанкой. Её лучшая подруга Франсия Раиса пожертвовала ей свою почку.