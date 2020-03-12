https://static.news.ru/photo/e256e9aa-648c-11ea-a3e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Группа учёных из Великобритании и Китая установила, что лекарства против атипичной пневмонии 2002–2003 годов работают против коронавирусной инфекции COVID-19.

Возбудители болезней оказались похожи настолько, что антитела к SARS сделали пациентов более устойчивыми к новому коронавирусу. Исследование опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Авторы научной работы отметили, что меры борьбы с SARS нужно применить для COVID-19. При этом атипичной пневмонией заразились всего 8 тысяч человек, поэтому в 2003 году распространение болезни удалось прервать, но число инфицированных новым коронавирусом уже превысило 120 тысяч.

По мнению учёных, лекарство от COVID-19 может стать опробованный во время эпидемии SARS фермент TMPRSS2, способный блокировать размножение вируса в заражённой клетке.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.