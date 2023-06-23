«Легче чесать языком»: СМИ указали на провал Запада в борьбе с Россией GT: конфликт на Украине выявил уязвимость Запада перед РФ из-за военной промышленности

Фото: Aimee Dilger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times заявил, что Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине. По его словам, лето 2023 году должно было стать показательным для НАТО: в Альянс должны были принять новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина должна была показать выдающиеся результаты в ходе контрнаступления ВСУ с помощью западной техники. Публицист отметил, что Западу пришлось «столкнуться с реальностью».

Предполагалось, что это лето станет знаменательным для НАТО: на саммите в Вильнюсе США и союзники собирались поприветствовать новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина во время молниеносного контрнаступления против России должна была показать в деле лучшие западные танки и другую бронетехнику. Но потом пришлось столкнуться реальностью, — написал Малич.

В материале сообщается, что Западу проще «чесать языком», чем сделать разворот в сторону расширения военной промышленности.

Ранее бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что поставки США Украине истребителей F-16 приближают мир к ядерной войне. По его словам, первые истребители, которые будут переданы Киеву, будут иметь модификации, «позволяющие вооружать их ядерным оружием». Эксперт также указал на успех западной пропаганды, так как российский президент Владимир Путин якобы верит в то, что «Запад когда-нибудь осознает то, что делает».