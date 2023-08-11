Ледокол выведет застрявшие на Северном морском пути танкеры с нефтью

Фото: Russian Archives/Global Look Press

Ледокол «Таймыр»

Танкеры, впервые доставляющие российскую нефть из портов Балтики в Китай по Северному морскому пути, остановились на шесть дней. Для того, чтобы вывести их, перед ними будет следовать ледокол «Таймыр». Тем временем другой танкер, который изначально еще в Карском море сопровождался ледоколом «Сибирь», обогнал застрявшие суда, сообщает EADaily.

Как уточняет издание, танкеры NS Arctic и «Приморский проспект» смогли продолжить движение в ночь на 11 августа. Шесть дней они простояли на открытой воде — экипаж опасался, что самостоятельно пройти путь не удастся. По данным автоматических идентификационных систем (АИС), сейчас караван движется со скоростью пять узлов в час. Танкерам предстоит пройти еще 750 миль.

NS Arctic и «Приморский проспект» взяли курс на Китай из балтийских портов Приморск и Усть-Луга 13-14 июля. Они планировали пройти путь, протяженность которого составляет 8,6 тысяч миль, за 31-34 дня. Теперь сроки пришлось сдвинуть. NS Arctic сообщает, что прибудет в Жичжао 26 августа, а «Приморский проспект» — 26 августа в Далянь. Рейс по новому пути в итоге займет столько же времени, сколько через Суэцкий канал.

Два танкера с российской нефтью ранее впервые отправились по Северному морскому пути в Китай из портов на Балтике. До сих пор этим путем на восток перевозили сырье из Мурманска, а из Ленинградской области танкеры шли на Запад. Однако эмбарго, введенное ЕС на импорт нефти из РФ, ускорило решение Москвы перенаправить поставки в азиатском направлении.