Лечи не лечи: «нулевая терпимость к ковиду» Пекина вызывает вопросы

Не виданные нигде больше в мире по масштабам и жесткости ограничения, введенные в Китае после того, как в Шанхае и нескольких других городах был отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, кажется, не спасли население от распространения COVID-19. То есть коронавирус, несмотря на объявленную китайскими властями политику «нулевой терпимости», возобновил победное шествие по стране. Сейчас эпидемиологи пытаются понять, есть ли вообще смысл в каких-то антиковидных ограничениях, если даже самые жесткие меры бьют не по вирусу, а по экономике, и не лучше ли властям всех стран честно признаться, что с коронавирусом SARS COV-2 нужно просто мирно сосуществовать?

События на Украине в считаные дни вытеснили связанные с пандемией темы, поэтому за сообщениями о военных действиях, гуманитарной катастрофе и прочем мир не сильно встревожился новостями из Шанхая и Чанчуня, которые стали бы топовой темой у всех аналитиков, реальных и диванных. Однако это не отменяет важности происходящего сейчас в Китае. Как предупредил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Россию в конце мая — июне ждет новая волна ковида, поэтому о пандемии забывать не стоит.

Надо отметить, что в численном выражении произошедшая в КНР вспышка COVID-19 превзошла все предыдущие. Причем для Китая это стало лишь второй волной коронавируса, в то время как большая часть стран прошла уже через четыре таких волны. В Шанхае, эпицентре вспышки COVID-19, две недели действовал режим локдауна: статус закрытых был присвоен 7624 районам, 2460 переведены в разряд контролируемых, а 7565 стали районами, где принимаются меры предосторожности. В понедельник власти приступили к поэтапному смягчению ограничений. При этом в ходе локдауна были отмечены случаи какой-то механистичной жестокости со стороны людей. Так, в Китае большое возмущение вызвал видеоролик , на котором охранник убивает собаку корги лопатой. Выяснилось, что хозяев корги отправили в карантинный центр, поскольку тест дал положительный результат. Перед отъездом они выпустили корги на улицу, чтобы собака сумела хоть как-то выжить те две недели или больше, что хозяева будут отсутствовать. Корги долго бежал за автомобилем, в котором увезли хозяев, а когда вернулся к своему дому, охранник убил его. Какими мотивами он руководствовался — неясно, но в начале пандемии в некоторых регионах КНР, например в провинции Хэбэй на севере страны, действительно было рекомендовано убивать домашних животных, если хозяев отправили в карантинный центр. Таким образом власти пытались бороться с распространением ковида животными. Позднее, правда, эта практика официально была отменена.

С 28 марта, когда был введен локдаун, в Шанхае было выявлено более 180 тысяч только бессимптомных вирусоносителей. Это в какой-то мере объясняет относительное спокойствие (или равнодушие), с которым в мире относятся к сообщениям из КНР. Пятая волна просто по определению уже не может выглядеть как сенсация или какая-то чрезвычайная опасность хотя бы потому, что любое число больше трех человеческий мозг воспринимает уже как нечто заурядное, повторяющееся, как смена времен года.

DDP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что китайцу здорово, то немцу смерть

Такой «фатализм», однако, сильно раздражает китайские власти. Близкое к правительству КНР англоязычное издание Global Times обрушилось на власти западных стран (и отчасти на внутрикитайских ковид-диссидентов) за их «ленивую» реакцию на очередную угрозу.

«Идея сосуществования с вирусом — это идея Запада, но никак не наша», — пишет издание.

Лежать плашмя — это капитуляция, а не научный подход. Запад избрал такую тактику потому, что там проиграли борьбу с вирусом, и у них нет иного выбора. В Китае же работает политика динамической нулевой толерантности, которая является самым научным и экономически эффективным методом спасения жизней, — цитирует Global Times гонконгского эксперта Ло Виньханя.

Почему власти КНР так остро реагируют на западное «бездействие» перед лицом очередной волны пандемии? По мнению Global Times (то есть по сути ЦК КПК), сторонники «мирного сосуществования» с коронавирусом равнодушны к ценности человеческой жизни, не говоря уже об экономических последствиях подобной толерантности. Как утверждает Ло Виньхань (правда, не уточняя, из каких источников он взял свои данные), последний по времени штамм SARS COV-2, «омикрон», уже унес больше жизней, чем «дельта».

По его данным, смертность от «дельты» в Великобритании составила 16 человек на 100 тысяч населения, от «омикрона» — 22 человека на 100 тысяч. В США «дельта» стала летальной для 40 человек из 100 тысяч заболевших, «омикрон» — для 42.

Хотя по данным ресурсного центра по изучению COVID-19 американского Университета Джонса Хопкинса (JHU), локдауны как средство борьбы с распространением пандемии коронавируса оказались тем лекарством, негативный побочный эффект от которого многократно превзошёл пользу от его применения, китайские власти настаивают, что такие выводы безосновательны и всего лишь отражают «усталость» общественности от борьбы с пандемией, тянущейся третий год.

Власти Китая критикуют и тех «своих» вирусологов (точнее, гонконгских; в континентальном Китае ученые себе таких вольностей не позволяют), которые смеют сравнивать «омикрон» с обычным гриппом.

Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

И рано нам трубить отбой

В целом мнение китайских властей совпадает с мнением ВОЗ и ряда частных исследовательских институтов: трубить отбой рано, коронавирус еще покажет себя не один раз, и поэтому порох следует держать сухим.

Например, согласно последним исследованиям многонациональной медицинской консультационной компании McKinsey & Co (датированным 1 марта 2022 года), именно Гонконг стал мировым лидером по числу случаев заражения «омикроном», в то время как в остальном мире пик заражений прошел очень быстро и власти ослабили меры предосторожности.

Худшего сценария удалось избежать. «Омикрон» и его подвариант ВА-2 оказались хотя и намного более заразными, но и намного менее летальными, чем предыдущие версии коронавируса. В результате всё больше людей, а также правительств, верят в то, что опасность ковида не настолько велика, чтобы ради защиты от него изменять привычный образ жизни, — делают вывод исследователи.

Оценка правильности подхода целиком и полностью зависит от того, появятся ли новые варианты коронавируса, сказал NEWS.ru вирусолог Александр Бутенко.

Я вообще не очень понимаю этот термин — «нулевая толерантность». Его используют власти Китая для того, чтобы подстегнуть дисциплинированность населения и подчеркнуть твердость режима. Но с эпидемиологической точки зрения этот термин довольно бессмысленный, потому что течение той или иной фазы пандемии в гораздо большей степени зависит от заразности и летальности вируса, чем от жесткости или либеральности противоэпидемической политики. Опыт самого же Китая, кстати, это и показывает. В Китае кривая заболеваемости идет вверх, несмотря на «нулевую толерантность». А в Европе, где почти все меры социального дистанцирования сняты, ситуация совершенно благоприятная. Александр Бутенко руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского

При этом выводы McKinsey&Co совпадают с позицией китайских властей в том, что перестраховка может оказаться в конечном итоге более дальновидным подходом, чем «лежание плашмя». Но выяснить, чей подход — западный или китайский (а также схожий с ним подход властей канадской провинции Онтарио, Германии или Новой Зеландии) —оказался разумнее, возможно только эмпирическим путем.

Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вирус наибольшего благоприятствования

Неангажированные эксперты в целом соглашаются, что по сценарию, при котором «омикрон» остаётся доминантной мутацией SARS COV-2, пандемия COVID-19 превращается в эндемическое сезонное заболевание — то есть с заранее предсказуемыми приливами и отливами и известными методами борьбы с ним. Тогда он в самом деле будет мало отличаться от гриппа (как бы это утверждение ни злило китайские власти).

Чем хорош этот сценарий — тем, что при нем нет никакой необходимости менять привычный образ жизни населения, и все необходимые меры будут вводиться планово и на опережение, поскольку время прихода каждой новой волны коронавируса будет заранее известно. Такое заболевание в принципе невозможно (да и не нужно) свести к нулю раз и навсегда, если только не ввергнуть страны в круглогодичный локдаун.

По мнению Александра Бутенко, в настоящее время реализуется именно такой благоприятный сценарий.

За время пандемии возникало огромное количество вариантов коронавируса — колумбийский, британский, южноафриканский и прочие. И нам всем очень повезло, что доминантным вариантом, во всяком случае на сегодня, оказался именно «омикрон» с его низкой летальностью, почти как у ОРЗ, а наиболее «хищные» варианты оказались недолгоживущими. Но опять же — при чем здесь административные меры, карантины и локдауны? Мы наблюдаем процесс, который в идеале приведет к самоликвидации панедмии и превращению ее в эндогенный процесс, если только не возникнут какие-то новые мутации вируса, — говорит он.

В сценарии же с «большим неизвестным» (то есть допускающим возникновение новых мутаций) именно те немногие страны и территории, которые упорно придерживаются режима «нулевой толерантности», имеют больше шансов встретить потенциальный новый штамм с наименьшими потерями для жизней людей и экономики, когда этот сценарий реализуется (слово «если» эксперты McKinsey даже не употребляют).

Говорить о том, более или менее летальными будут новые мутации по сравнению с «омикроном», можно только как предположения. Принимать же решения надо на основе научных данных, а не спекуляций, — по сути соглашается с ними Global Times.

Особую опасность неизвестные будущие мутации могут представлять в тех случаях, если они окажутся нечувствительными к вакцинам, использовавшимся до сих пор, и тем самым сведут насмарку колоссальные усилия правительств по поголовной вакцинации населения (к тому же, напоминают ученые, эффект от вакцинации падает со временем).