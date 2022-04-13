Ле Пен заявила, что в случае ее избрания президентом Франция выйдет из НАТО

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае её победы на выборах Франция выйдет из НАТО, передаёт РИА Новости. При этом, она отметила, что выводить страну из ЕС Ле Пен не намерена.

Мы выйдем из НАТО, в случае моей победы. Однако выходить из мы не планируем. Это не моя цель. Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала, — сказала она.

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с NEWS.ru заявил, что Макрону помешает переизбраться на второй срок только «чудо» — резонансный компромат или документы, связанные, например, с махинациями с его налогами. По его мнению, только очернение политика как человека и государственного деятеля может дать шанс победить Ле Пен.