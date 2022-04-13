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Мир

Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

20:36, 13 апреля 2022
Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским Полуостров Крым Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен от правой партии «Национальное объединение» в интервью телеканалу BFMTV заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на посещение Украины. Она заверила, что конфликта интересов между депутатами её партии и Россией нет «ни в коем случае», а действующего президента страны Эммануэля Макрона она осуждает за «жестокий и агрессивный» тон.

Я по-прежнему не отрицаю этого [что Крым является частью РФ], так как там проходил референдум. Но пока я бы в Киев не поехала. Может, они [украинские власти] отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, было бы разумно. Но я об этом не жалею, заявила Ле Пен.

Она также отрицает любой конфликт интересов между депутатами её партии и Россией. Кандидат в президенты Франции назвала санкции в адрес РФ «неэффективными» и пояснила, что даже в случае победы на выборах до окончания спецоперации на Украине ей «абсолютно незачем» ехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Ле Пен заявила, что в случае её победы на выборах страна Франция из объединённого военного командования НАТО, аргументировав это нежеланием подчиняться командованию Альянса. Но выводить страну из Евросоюза она не намерена.

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