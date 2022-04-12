Ле Пен отреагировала на слова о том, что она «троянский конь Путина»

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не является ничьим «троянским конём». Он заявила, что выступает против санкции в сфере энергетики, заботясь об интересах жителей страны, передаёт РИА Новости.

Я не являюсь ничьим «троянским конем». Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями, — заявила политик в эфире радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, не является ли она «троянским конём Путина»

Ранее Ле Пен выступала против санкций, вводимых Евросоюзом в отношении сырья из РФ, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля. По её мнению, рестрикции приведут к тяжёлым последствиям как для французов, так и для остального мира.

Ле Пен заняла второе место в первом туре выборов президента Франции. Её опередил действующий лидер Эммануэль Макрон. По словам политолога, большинство французов поддерживает его позицию по спецоперации российских военных, поэтому Ле Пен имеет невысокие шансы на победу во втором туре.

8 апреля 2022 года Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Рестрикции призваны усилить давление на правительство РФ и её экономику, а также ограничить ресурсы Москвы, позволяющие продолжать спецоперацию на Украине. В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы четырёх ключевых российских банков.

Позднее президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о запрете импорта российских энергоносителей. Хорватское издание Advance после этого заявило, что Европа откажется от российского газа под давлением США.