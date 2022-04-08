Ле Пен выступила против эмбарго на российское сырьё

Санкции в отношении сырья из России, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля приведут к тяжёлым последствиям как для французов, так и для остального мира. Об этом заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет РИА Новости. Она подчеркнула, что выступает против всего, что спровоцирует рост цен для граждан и подорвёт их покупательную способность.

Я согласна с санкциями, в том числе против [российских] олигархов. Единственное, чего я не хочу, — это санкций против сырья, которые будут иметь тяжелые последствия для французов и остального мира, — отметила Ле Пен.

Евросоюз ввёл пятый пакет санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине. В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы четырёх ключевых российских банков.

Ранее США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Об этом заявил 6 апреля представитель американской администрации. Кроме того, американские власти вводят запрет на новые инвестиции в экономику России.