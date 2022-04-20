Ле Пен выступила против эмбарго на поставки газа и нефти из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении поставок сырья из России, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля. Об этом она заявила в ходе телевизионных дебатов на телеканале France Info со своим соперником Эммануэлем Макроном.

Я согласна с санкциями, в том числе против [российских] олигархов. Единственное, чего я не хочу, — это санкции против сырья, которые будут иметь тяжёлые последствия для французов и остального мира, — аргументировала свои доводы политик.

Также лидер крайне правой партии «Национальное объединение» добавила, что запрет на поставки российских газа, угля и нефти спровоцирует рост платежей для французов. А Москва тем временем сможет продавать свои нефть и газ в другие страны. Кандидат в президенты Франции отметила, что в реальности этот запрет не наносит вреда России.

Мой приоритет — это французы и их покупательная способность, — подчеркнула Ле Пен.

Сейчас ЕС согласовывает пятый пакет санкций против России. Ожидается, что в него не войдёт запрет на поставку энергоносителей, но этот вопрос планируется обсудить позднее в апреле.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пе призвала Европу сближаться с Россией. По её мнению, Западу необходимо предпринять такие шаги в интересах безопасности всего континента.