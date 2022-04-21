Ле Пен проиграла Макрону дебаты перед решающим туром выборов

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проиграла большие политические дебаты своему политическому конкуренту — действующему главе государства Эммануэлю Макрону. Об этом свидетельствуют данные опроса Odoxa-Backbone Consulting, подготовленные для газеты Le Figaro.

Согласно результатам опроса, из 1000 опрошенных 56% посчитали лучшим в риторической дуэли Макрона. Ле Пен отдали голоса 44% респондентов. При этом в сравнении с предыдущими выборами 2017 года оба кандидата показали другой результат: Макрон набрал 72% зрительских голосов в ходе дебатов, Ле Пен — 28%.

Среди тех, кто посчитал Макрона более убедительным в ходе дебатов — 30% опрошенных. У Ле Пен по этому показателю 23%. Почти каждый второй француз (47%) не выделяет ни одного победителя или игнорировал дебаты. Действующий президент опередил соперницу всего на 7%, тогда как разрыв в 2017 году составил почти 30 пунктов, — приводит газета данные опроса.

В рассуждениях на тему интересов Франции на международной арене Макрон обошёл Ле Пен, набрав 62%, на тему способа функционирования институтов власти — 57%, роста и конкурентоспособности экономики — 55%.

Ле Пен лучше всего в дебатах проявила себя в вопросах иммиграции (57%), безопасности (57%), пенсионного обеспечения (56%), а также покупательной способности соотечественников (54%).

В целом политические дебаты были оценены высоко. Обсуждение кандидатами важных для народа тем отметили 66% респондентов, интересным назвали диалог Макрона и Ле Пен 58% опрошенных. Но для 78% дебаты не имели никакого значения и они не повлияют на их выбор во втором туре голосования.

Финальные теледебаты кандидатов в президенты Франции состоялись вечером 20 апреля. Макрон настаивал на том, что задача Парижа заключается в недопущении эскалации конфликта на Украине, Ле Пен выступила против эмбарго на поставки российских нефти и газа.